Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют донецкий Шахтер и петровский Ингулец.

Второй тур украинской Пермьер-лиги продолжится поединком в Киеве, где на НСК Олимпийский донецкий Шахтер будет принимать петровский Ингулец.

Роберто Де Дзерби в своем первом матче в УПЛ решил использовать в стартовом составе сразу три новых подписания "горняков" в текущее трансферное окно.

В свою очередь, Сергей Лавриненко предпочел выпустить с первых минут схему с пятью защитниками, в то время как место в воротах займет новичок команды Гальчук, а в паре форвардов отметит свое первое появление в петровском клубе Сергей Ситало.

Шахтер: Трубин — Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко — Майкон, Степаненко — Педриньо, Алан Патрик, Соломон — Траоре.

Запасные: Пятов, Витао, Конопля, Марлос, Тете, Бондаренко, Мудрик, Судаков, Дентиньо.



Ингулец: Гальчук — Полегенько, Поспелов, Павлов, Ковалев, Опанасенко — Шишка, Запорожец, Коробенко — Ситало, Шарай.

Запасные: Шуст, Салем, Козак, Бартулович, Коваленко, Головкин, Асмелаш, Мельничук, Гопей.



Матч Шахтер — Ингулец начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.