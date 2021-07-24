Испания

Болельщики всячески оскорбили форварда.

Некоторые испанские журналисты и СМИ сообщили о вероятном переходе украинского форварда Романа Зозули в Алькоркон, который представляет испанскую Сегунду.

Фанаты клуба остались недовольны слухами. Они, как и болельщики Райо Вальекано, набросились на украинца с необоснованными обвинениями.

"Роман Зозулия — не просто патриот, он — фашист, который поддерживает батальон Азов, украинскую нацистскую военизированную группировку. Этому человеку нет места ни в нашем клубе, ни в наш город. Их идеология прямо противоречит нашим ценностям.

Мы считаем, что будет ошибкой для Алькоркон подписание игрока, который опубликовал фотографии с нацистской символикой и поддерживал ультрас и фашистских формирований в своей стране, несовместимым с ценностями терпимости и уважения, которые способствуют развитию спорта", — цитирует фанатов Алькоркона AS.

Напомним, что это не первое открытое враждебное отношение к Зозуле со стороны фанатов. Ранее он покинул Райо Вальекано из-за бойкота болельщиков.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.