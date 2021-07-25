Украина

Главный тренер команды дал комментарий после матча.

В поединке первого тура украинской Премьер-лиги Металлист 1925 принимал на своем поле львовский Рух и одержал непростую победу со счетом 2:1.

Главный тренер гостей считает, что его команде было очень трудно отыграться после неудачного старта.

"Металлист очень хотел сегодня победить. Мы сами себе забили два гола, после этого трудно было отыграться.

Попробовали делать некоторые моменты, чтобы отыграться, однако не получилось", — сказал Федик телеканалам Футбол 1/2/3.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Руха против Металлиста 1925.