Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Богдан Ленднев, фото Динамо
25 июля 2021, 23:49
Динамо Киев провело свой второй товарищеский поединок на третьем мини-сборе в Австрии, который проходит в рамках подготовки к новому сезону.
Подопечные Мирчи Луческу в результативном поединке обыграли турецкий Газиантеп со счетом 3:2.
Предлагаем вам обзор матча:
Динамо Киев — Газиантеп 3:2
Голы: Попов, 27, Эрсой, 28 (АГ), Кулач, 52 — Сагал, 4, Максим, 49.
Динамо Киев (стартовый состав): Бойко — Миколенко, Сирота, Попов, Тымчик — Сидклей, Андриевский, Шапаренко, Леднев, Караваев — Гармаш.
Запасные: Бущан, Кендзера, Дубинчак, Шабанов, Шепелев, де Пена, Буяльский, Родригес, Антюх, Кулач.