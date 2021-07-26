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Football.ua представляет вашему вниманию анонс первого тура УПЛ между Ворсклой и Днепром-1.

Закрывать стартовый тур УПЛ будет матч между Ворсклой и Днепром-1. Команды, которые в этом сезоне должны всерьез замахнуться на высокие места в турнирной таблице по итогам сезона.

Ворскла – Днепр-1

Понедельник, 26 июля, 19:30. Стадион Ворскла имени Бутовского, Полтава. Юрий Иванов – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Обе команды в летнее межсезонье порядком видоизменились. Ушли сильные игроки основы, но на их места пришли не менее амбициозные ребята. Одной из главных потерь Ворсклы стал уход лучшего бомбардира прошедшего сезона Владислава Кулача, который сейчас находится на просмотре в Динамо. Также знаковым для команды стал уход Пап-Альюна Ндиайе. Этот интересный футболист в прошлом сезоне удачные матчи чередовал с провальными, но тем не менее был важным игроком основного состава.

Ему на смену из Десны пришел эстонский защитник Йоонас Тамм. Также Ворскле удалось заполучить в аренду защитника Шахтера Валерия Бондаренко. Из того же Шахтера на правах аренды к команде присоединился Владислав Вакула. Но, а самым интересным и классным подписанием стал переход форварда Адеринсолы Эссеолы.

У Днепра-1 также произошло достаточно большое количество изменений. После годовалой аренды в Динамо вернулись Булеца и Дубинчак, Хобленко отправился в аренду в Кривбасс. Андрей Цуриков транзитом через Металлист уехал в аренду в Александрию, а самыми знаковыми потерями стал уход Дуглас в чемпионат Турции и уход Лукаса Тейлора в чемпионат Греции.

Потерь немало, но и усилиться Днепр-1 успел. Во-первых, Днепр-1 сумел подписать полноценный контракт с Пихаленком. Во-вторых, удалось продлить аренду Марио Чуже. В-третьих, "молодой десант" из Динамо в виде двух игроков вновь прибыл. Речь о Кравченко и Русине. Также была продлена аренда Игнатенко и усилена вратарская позиция сразу двумя голкиперами. Румынский голкипер Кожокару приехал из чемпионата Португалии, также контракт подписал опытный бывший голкипер Десны Евгений Паст.

В предстоящем матче букмекеры считают фаворитом Днепр-1 неспроста. Ворскла уже сыграла свой первый официальный поединок в этом сезоне против финского КуПСа в рамках Лиги конференций (2:2). Там полтавчане оставили много сил, как физических, так и эмоциональных. А самое главное – через три дня Ворскле играть ответный матч. Наверняка, подопечные Юрия Максимова в приоритет для себя буду ставить именно матч еврокубков и в первом туре против Днепра-1 могут поберечь себя.

Отметим, что всего команды семь раз встречались между собой. Полтавчане смогли выиграть лишь один из них. Также было две ничьи и две победы днепрян.

Интересные факты:

Ворскла может 200 раз в УПЛ сыграть вничью.



30 гостевой матч Днепра-1 в чемпионатах.



Серия полтавчан с пропущенными голами длится в УПЛ 7 матчей — 15 голов.



Днепряне не побеждают в УПЛ 3 игры подряд.



Подопечные Юрия Максимова за время его пребывания у руля различных клубов УПЛ могут 40 раз сыграть вничью.



Йовичевич у руля различных клубов может отпраздновать 20 победу в УПЛ.

прогноз 0:2

Сергей Горбаченко, Football.ua