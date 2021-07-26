Украина

Хавбек — о поражении от Александрии.

Полузащитник луганской Зари Сергей Булеца прокомментировал поражение в первом туре УПЛ от Александрии (0:1).

"Это был не наш день. Тяжело пришлось, моменты создавали, но не могли забить. Виктор Скрипник в раздевалке поддержал команду.

Главное, чтобы мы голову не опускали и шли к цели. Нам нужно поскорее забыть матч с Александрией.

Что касается моей адаптации в Заре, то тренер и коллектив приняли меня, как родного, и все прошло легко и быстро", — сказал Булеца в интервью Профутбол Digital.

Видео гола и обзор матча Заря — Ворскла можно смотреть на Football.ua.

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