Украина

Football.ua провел основательный разбор первого официального поединка итальянского специалиста в Украине.

Футбольная общественность Украины с нетерпением ждала первый официальный матч Шахтера под руководством Роберто Де Дзерби. В конце мая, сразу после официального объявление Де Дзерби главным тренером донецкого клуба мы делали мы детальный разбор системы игры Сассуоло, из которого, собственно и пришел итальянский тренерский штаб.

Тогда мы только предполагали, насколько новый тренерский штаб может изменить структуру позиционной игры в атаке. Сейчас, после сборов и первого официального матча мы можем констатировать и анализировать по фактам.

На первый взгляд, впечатление от игры с Ингульцом могут быть не однозначными. В некоторой степени, объективной оценке действий и взаимодействий "горняков" мешает результат и нервная концовка игры. Но, если акцентировать внимание на глобальных вопросах, на структуре игры и действиях команды в наиболее важных игровых аспектах, то диагностика игры Шахтера позволяет делать положительные выводы. Хотя, разумеется, выводы по одному матчу носят весьма условный характер.

Шахтер — Ингулец — 2:1 (2:0)

Голы: Траоре, 12, Алан Патрик, 34 — Гопей, 81.

Шахтер: Трубин — Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко (Витао, 82) — Майкон, Степаненко — Педриньо, Алан Патрик (Судаков, 69), Соломон (Маркос Антонио, 88) — Траоре.

Ингулец: Гальчук — Полегенько, Поспелов, Ковалев, Павлов (Козак, 73), Опанасенко — Шишка, Запорожец, Коробенко — Ситало (Гопей, 46), Шарай (Головкин, 72).

Предупреждения: Тете — Запорожец, Павлов.

Удары – 13:3

Удары в створ – 6:2

Владение – 75%:25%

Фолы – 14:11

Можно было не сомневаться, что команда Де Дзерби сыграет по схеме 4-2-3-1. Эта структура являлась базовой для итальянского тренерского штаба и в Сассуоло. Исходя из контрольных матчей на сборах, стартовый состав на данном этапе также был достаточно прогнозируемым. Место в воротах Трубина сейчас не подвергается сомнению. Пару в центре обороны составили Марлон и Матвиенко. Функции фулбеков выполняли Додо и Корниенко. Степаненко и Майкон действовали в центре поля, а роли атакующих хавбеков исполняли Педриньо, Алан Патрик и Соломон. На острие атаки действовал Траоре.

Тройка новичков, в целом отыграла хорошо. Трансферная кампания Шахтера в это летнее межсезонье абсолютно лучшая за последние несколько лет. Есть четкое понимание для чего приобретались Марлон, Педриньо и Траоре. К тому же каждый из этих исполнителей органично вписывается в структуру Де Дзерби. По крайней мере, по первым впечатлением. Хотя, разумеется, более серьезные выводы можно будет делать после матчей с достойными оппонентами.

Ингулец играл по схеме 5-4-1. Гости были вынуждены действовать в низком блоке и по сути, были задавлены. Пока Шахтер поддерживал стратегическую командную скорость, команде Лавриненко было очень тяжело противопоставить хоть, какую-то контригру. В первом тайме гости имели лишь один момент, когда Ситало обокрал "задремавшего" Матвиенко, но надежно сыграл Трубин. Шахтер же плел пестрые кружева своей разнообразной позиционной игры в атаке и создавал момент за моментом.

До 80-й минуты "горняки" по игре уничтожали соперника. Лишь, оставшаяся в наследство от португальских специалистов самоуспокоенность в концовке встречи и, в принципе, вынужденные замены Корниенко и Алана Патрика привели к ложке дегтя в бочке с медом. Даже Сергей Лавриненко после матча признал, что наверное, было бы не справедливо, если бы Шахтер не выиграл в этом матче.

Штаб Де Дзерби кардинально меняет Шахтер, по ходу сезона еще неоднократно можно будет акцентировать свое внимание на отдельных аспектах, таких, как пока еще сыроватые прессинг или контрпрессинг. Пока рассмотрим, наиболее существенные изменения в позиционной игре команды.

На скриншоте эпизод зарождения практически первой атаки Шахтера при Де Дзерби. Белым цветом отмечен Степаненко, который подсказывает Корниенко, что тому пора подниматься по бровке в линию атаки, для поддержания ширины. После смещения фулбека, нга данной стадии атаки формируется фазовая структура 2-3-2-3, в которой первая двойка — это центрбеки, а тройку составляют — справа налево Додо, Майкон и Степаненко. Алан Патрик и Соломон, который освободил фланг для подключения Корниенко, занимают позиции в полупространствах. Спарва ширину поддерживал Педриньо.

При таком формате розыгрыша мяча Шахтер имел численное преимущество, как в зоне мяча (отмечена красным цветом), так и в зоне взаимодействий (оранжевая). Это важный момент — для контроля мяча, к тому же, возможная потеря гарантирует благоприятные условия для контрпрессинга.

Понятное дело, при подготовке непосредственно к Ингульцу и вообще, к особенностям украинской Премьер-лиги, итальянские специалисты Шахтера осознавали, что модель основательного билд-апа Сассуоло (2-4) здесь не то что не сработает, а будет выглядеть абсурдно. Разве что Динамо, Заря и может быть, Днепр-1 будут высоко встречать "горняков". В остальных случаях, нужна новая структура начала позиционных атак.

В матче с Ингульцом Шахтер легко продвигал мяч во вторую треть поля, и без проблем выстраивал необходимую для данной фазы игры структуру. Игроки в зоне мяча находились очень близко друг к другу и короткой перепасовкой. Как могли провоцировали соперника на давление. Как только игроки в желтой форме выдергивались в прессинг, дончане старались оперативно обрезать группу и продвигать мяч в растянутую зону между линий.

Если соперник будет при этом сохранять горизонтальную компактность, то появится хорошая возможность для забросов за спины защитникам. Что собственно мы видели в исполнении Матвиенко, Степаненко и Майкона. Передача Тараса и вовсе стала голевой — на Алана Патрика. Было видно. Что это была наигранная комбинация. Бразилией оценил компактность построений соперника, отдал короткую передачу на Степаненко и сразу принялся атаковать пространство за линией обороны.

Хороший матч провел Траоре. Помимо забитого гола в дебютном матче, нападающий на протяжении всего матча демонстрировал свои навыки игры в подыгрыше. Новичок хорошо прикрывает мяч корпусом, выигрывает позиции, открывается в недодачу и технично обыгруется с партнерами.

Прежде всего, в игре Шахтера нужно отметить тактическое разнообразие. Помимо вышеуказанной структуры в атаке "горняки" активно использовали вариант с двумя ромбами в соседних третях поля. В данном случае — второй и финальной. На скриншоте тонкими линиями отмечены линии обороны (синий) и полузащиты (желтый). Жирными белыми линиями я отметил условные ромбы.

Нижний формируется за счет вертикального расположения опорных, хотя это не принципиальный момент. Временами позициями менялись Степаненко и Матвиенко. А верхнюю геометрическую фигуру формировали "десятка" Алан Патрик, и синхронно поднявшиеся вверх фулбеки.

Временами, ширину на одном фланге поддерживал вингер, а крайний защитник смещался в полупространство, при этом структура сохранялась. Футболисты достаточно часто менялись позициями.

А теперь взгляните на структуру второй фазы позиционных атак Сассуоло (при Де Дзерби, разумеется). Как говорится — одно лицо.

Был в матче с Ингульцом и третий вариант структуры позиционной атаки — зеркальное отражение первого. Схема также преобразовывалась в 2-3-2-3, но на этот раз ширину справа создавал Додо, а Корниенко выполнял функции ложного фулбека. У бровки слева хозяйничал Соломон. Израильтянин был абсолютно лучшим игроком матча.

Иногда казалось, что у Манора невозможно отобрать мяч без нарушения правил. Похоже, Соломон имеет основания претендовать на роль главной звезды Шахтера. Но, опять же, подождем матчей с более сильными оппонентами.

Регулярные смещения игроков приводили даже к варианту с Корниенко и Додо в зонах инсайдов. Очень интересно будет наблюдать за развитием команды Де Дзерби. Есть основания надеяться, что подобные методы позволят прибавить в универсальности и расширить тактический арсенал игрокам сборной Украины.

Очевидно, что Шахтер существенно прибавил в контроле мяча. При этом мяч стал ходить гораздо быстрее, а от смещений игроков голова идет кругом. Отметим. Что "горняки" в этом матче выполнили 908 передач. Это лучший показатель за последние шесть лет. Думаю, это только начало.

После матча Роберто Де Дзерби подчеркнул, что доволен игрой команды до 80-й минуты матча: "Я считаю, что мы доминировали на поле 80 минут. За этот отрезок времени мы должны были забивать четыре, пять или даже шесть мячей. К сожалению, забили только два. Не только в Украине, но и в Италии, и в любой другой стране, когда при счете 2:0 ты пропускаешь гол и счет становится 2:1, матч становится нервным, а его концовка может сложиться как угодно.

Любой матч сложно выиграть. Я бы не сказал, что проблема в том, что против нас играют в оборонительной манере, потому что даже по такой игре мы имели много возможностей забить. И мы должны были забивать эти голы. Если бы, например, Шахтер к 80-й минуте выигрывал 6:0 или 7:0, то, я думаю, никто бы не удивился такому счету".

В свою очередь, главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко отметил высокий игровой потенциал соперника, сравнив Шахтер Каштру и Де Дзерби: "Хочу поздравить Шахтер с победой — ожидаемой и заслуженной. Думаю, что такой команде, как Ингулец, еще рано равняться на наших грандов.

Мое мнение: если сравнивать Шахтер, который был в мае, и этот, то сейчас он на порядок сильнее, быстрее, мощнее. Самое главное, что бросается в глаза — очень быстрая работа с мячом. Шахтер всегда отличался контролем, всегда доминировал, но этот контроль в большей степени был ради контроля. Сейчас же каждую атаку соперник старался доводить до логического завершения — удара по воротам, прострела. Мы рассчитывали на моменты в контратаках, они 70 минут крепко нас полоскали".

Нужно отметить, что оба главных тренера на послематчевой пресс-конференции были достаточно откровенными и объективными. Никакой лицемерной толерантности. Два специалиста обстоятельно отвечали на поставленные вопросы и высказывали свое мнение относительно не только своей команды, но и соперника.

Команда Сергея Лавриненко на данном этапе выжала из себя все, что могла. К ее чести, нужно признать, что, не смотря на подавляющее игровое преимущество Шахтера, Ингулец старался держаться достойно и по крайней мере не развалился. Даже, когда было слишком тяжело, гости продолжали держать структуру. В принципе, за это они были вознаграждены шансами в конце матча. Будет интересно проследить за Ингульцом в матчах с соперниками своего уровня. По матчу с Шахтером, разумеется, трудно делать какие-то выводы.