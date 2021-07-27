Нападающий днепрян дал комментарий после матча.
Артем Довбик, фото Днепр-1
27 июля 2021, 00:51
Днепр-1 в рамках поединка первого тура чемпионата Украины сыграл вничью с Ворсклой.
Артем Довбик дважды поразил ворота полтавчан и принес своей команде результат. Нападающий остался доволен собой и командой.
"Доволен, что забил; доволен, что команда выдержала тяжелые полчаса, когда играли в меньшинстве. Все выложились на 100 процентов, поэтому можно сказать, что выжали максимум из сложившейся ситуации.
Чувствую себя хорошо. В конце матча уже начались судороги, мы играли в меньшинстве, пришлось больше бегать.
Шанс в первом тайме? Да, конечно, такие моменты надо реализовывать. Если их будет больше, то количество перейдет в реализацию", — приводит слова Довбика официальный сайт Днепра-1.
На Football.ua доступен видеообзор матча Ворскла — Днепр-1.