Украина

Нападающий днепрян дал комментарий после матча.

Днепр-1 в рамках поединка первого тура чемпионата Украины сыграл вничью с Ворсклой.

Артем Довбик дважды поразил ворота полтавчан и принес своей команде результат. Нападающий остался доволен собой и командой.

"Доволен, что забил; доволен, что команда выдержала тяжелые полчаса, когда играли в меньшинстве. Все выложились на 100 процентов, поэтому можно сказать, что выжали максимум из сложившейся ситуации.

Чувствую себя хорошо. В конце матча уже начались судороги, мы играли в меньшинстве, пришлось больше бегать.

Шанс в первом тайме? Да, конечно, такие моменты надо реализовывать. Если их будет больше, то количество перейдет в реализацию", — приводит слова Довбика официальный сайт Днепра-1.

На Football.ua доступен видеообзор матча Ворскла — Днепр-1.