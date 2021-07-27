Украина

Football.ua рассказывает, что самого интересного было в стартовом туре нового футбольного сезона в Украине.

Первым матчем нового сезона стало противостояние Львова и Мариуполя. Матч закончился результативной ничьей 1:1. Следующий матч стал также ничейным, сухую мировую расписали Верес с Колосом 0:0. Только в третьем матче тура был определен победитель – Шахтер обыграл Ингулец со счетом 2:1.

*В материале использованы статистические показатели аналитической компании InStat.

В воскресенье Металлист 1925 добыл историческую победу в своем дебютном матче в УПЛ над Рухом 2:1. Заря достаточно неожиданно минимально уступила Александрии 0:1, а Десна не оставила никаких шансов Черноморцу 3:0. В понедельник Ворскла и Днепр-1 расписали зрелищную ничью 2:2.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 1-Й ТУР

Матч между Динамо и Минаем будет сыгран 11 августа.

Равный бой

В стартовом матче встретились достаточно равные команды. Львов на своем поле жаждал добыть первую победу и был немного острее Мариуполя в атаке, даже не взирая на то, что владел мячом немного меньше (58% на 42% в пользу Мариуполя). Львов нанес больше ударов по воротам и заработал более высокий показатель xG, чем подопечные Остапа Маркевича (xG Львова – 1,62, xG Мариуполя – 0,97).

В первую очередь – не пропустить

Колос уже давно приучил всех нас к тому, что действует от обороны, и Руслана Костышина в первую очередь интересует сохранность собственных ворот, а что касается атаки, то там уж как получится. Верес, проводя свой первый поединок в УПЛ, выбрал похожую стратегию. Команда из Ровно была крайне осторожна и не ходила большими силами вперед, хотя свои острые подходы к воротам соперника имели обе команды. У Вереса за матч было произведено 3 удара в створ, а у Колоса 2. Неудивительно, что забитых голов зрители так и не увидели.

Многообещающий дебют Де Дзерби

Шахтер в матче против Ингульца выглядел чертовски хорошо. Сложно выделить кого-то одного. Хорошо действовали фланговые полузащитники, смело бравшие на себя игру, заметными были крайние защитники, которые часто оказывались в позиции завершающего атаки игрока команды. Понравился форвард "горняков" Траоре, который потрясающе ставил спину и принимал мячи спиной к воротам соперника, а после выбирал хорошие варианты для развития дальнейших атак.

В первом тайме Шахтер был неудержим, но вот втором успокоенность и комфортные 2:0 сыграли злую шутку над "оранжево-черными". Ингульцу удалось сократить отставание в счете и в концовке были предпосылки к тому, что Шахтер мог потерять победу в абсолютно выигрышной игре.

Беспощадная реализация

Металлист 1925 осознанно в матче против Руха сделал выбор в пользу оборонительного футбола и быстрых контратак. Львовская команда владела мячом 69% игрового времени, но при потере мяча достаточно долго перестраивалась в оборону. Металлист 1925 имел достаточное количество свободных зон, дабы выбегать в свои контратаки. Харьковская команда очень умело дважды воспользовалась такой нерасторопностью игроков Руха.

К чести гостей, скажем, что они сумели сократить разрыв в счете и до финального свистка пытались спасти игру, но не преуспели.

Неожиданный успех Александрии

Обновленная Александрия в матче против Зари выглядела явным аутсайдером встречи, но тем не менее сумела создать уйму проблем луганской Заре. Да, команда Виктора Скрипника имела предостаточно возможностей для того, чтобы, как минимум, сравнять счет, но и Александрия в своих контратаках могла забивать еще и победить гораздо увереннее.

Калитвинцев преподал урок динамовской молодежи

Молодая команда Юрия Мороза в первом матче получила опытного соперника в лице черниговской Десны. В первом тайме Черноморец много оборонялся и редко думал об атаках. Тем не менее, одесситам удавалось справиться с наступлением Десны, а вот перед самым перерывом вторую желтую карточку перед собой увидел Богдан Билошевский, чем подвел свою команду.

Во второй половине Черноморец уже вдесятером не сумел удержать Десну. На передний план вышло индивидуальное мастерство Владислава Калитвинцева, который забил два потрясающих по красоте гола.

Лучший матч тура, худшее судейство тура

Матч между Ворсклой и Днепром-1 вполне можно считать центральным матчем всего первого тура. Вывеска не разочаровала и оправдала ожидания. Обе команды показали хорошую игру и рвение к победе. Поединок закончился со счетом 2:2 и запомнился ошибками главного арбитра Юрия Иванова, который, как минимум, засчитал два гола, которые похоже, что были забиты из офсайда. Правда, отметим, что ошибался в этом матче арбитр в обе стороны.

Статистика по игрокам

После первого тура сразу два футболиста вырвались в лидеры бомбардирской гонки – это Владислав Калитвинцев из Десны и Артем Довбик из Днепра-1. Оба игрока имеют на своем счету по 2 гола.

БОМБАРДИРЫ

АССИСТЕНТЫ

Турнирная таблица

Благодаря разнице забитых и пропущенных голов на первое место вышла черниговская Десна, отгрузившая в ворота Черноморца три безответных мяча. Помимо черниговцев еще три команды имеют в своем активе по три очка – Металлист 1925, Шахтер, Александрия.

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О ФОРМА 1 Десна 1 1 0 0 3 0 3 3 2 Металлист 1925 1 1 0 0 2 1 1 3 3 Шахтер 1 1 0 0 2 1 1 3 4 Александрия 1 1 0 0 1 0 1 3 5 Ворскла 1 0 1 0 2 2 0 1 6 Днепр-1 1 0 1 0 2 2 0 1 7 Мариуполь 1 0 1 0 1 1 0 1 8 ПФК Львов 1 0 1 0 1 1 0 1 9 Верес 1 0 1 0 0 0 0 1 10 Колос 1 0 1 0 0 0 0 1 11 Динамо Киев 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Минай 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Ингулец 1 0 0 1 1 2 -1 0 14 Рух 1 0 0 1 1 2 -1 0 15 Заря 1 0 0 1 0 1 -1 0 16 Черноморец 1 0 0 1 0 3 -3 0

Следующий тур

Следующий тур начнется в пятницу двумя поединками: Львов примет Шахтер, а Колос проведет свой домашний матч против Металлиста 1925. В субботу Минай попытается разжиться очками в матче против Александрии, а Днепр-1 проэкзаменует Черноморец. В воскресенье будет сыграно сразу три поединка: Мариуполь примет Десну, Рух отправится в Полтаву играть против Ворсклы, а дебютант Верес встретится с киевским Динамо на НСК Олимпийском. Закроет тур противостояние Ингульца и Зари в понедельник.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 2-Й ТУР

Сергей Горбаченко, Football.ua