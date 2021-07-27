Украина

Опытный полузащитник высказался о победе над Зарей в первом туре УПЛ.

В первом туре нового сезона УПЛ Александрия в Запорожье сумела сенсационно обыграть луганскую Зарю.

Один из опытных футболистов клуба Денис Мирошниченко поделился эмоциями от победы, заявив, что никто из экспертов не верил в Александрию.

"В межсезонье Александрию покинули многие ведущие игроки и некоторые эксперты в своих комментариях не воспринимали нас всерьез. Однако Александрия качественно поработала на трансферном рынке, да и мы старались четко выполнять указания нового тренерского штаба.

Для нас очень важно было не разочаровать своих болельщиков в стартовом поединке с амбициозным соперником — Зарей. На мой взгляд, благодаря правильно избранной тактике, сплоченности, мы не позволили луганчанам часто угрожать нашим воротам. Мы же могли снять с повестки дня вопрос о победителе значительно раньше, но подводила реализация. Однако я считаю, что мы взяли верх заслуженно.Приятно отметить, что новички легко вписались в коллектив", — сказал Мирошниченко в комментарии Meta Ratings.

Наставник Александрии Юрий Гура после матча заявил, что "Боженька помог его команде выиграть".

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Заря — Александрия.

Напомним, во втором туре подопечные Гуры сыграют против Миная. Игра запланирована на 31 июля.