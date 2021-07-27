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Football.ua выделяет лучших футболистов УПЛ в первом туре.

Завершился первый тур УПЛ, где не обошлось без неожиданных результатов. Кто-то сумел в этом туре проявить себя лучше остальных и абсолютно закономерно попал в нашу символическую сборную.

Итоги 1-го тура УПЛ

На сей раз в символическую сборную попали: 3 игрока Шахтера, 3 игрока Десны, 2 футболиста Александрии и по одному игроку из Вереса, Ворсклы и Днепра-1.

*В материале использованы статистические показатели аналитической компании InStat.

Вратарь: Олег Билык, Александрия

В матче Александрии против Зари голкиперу Олегу Билыку пришлось изрядно потрудиться, чтобы сохранить свои ворота от пропущенных голов. Луганчане нанесли по его воротам 11 ударов, из них 5 пришлись в створ ворот. Показатель xG у Зари в этом матче достиг отметки 1,03. Не в последнюю очередь благодаря уверенной игре Билыка Александрия сумела взять три очка в этом матче.

Правый защитник: Игорь Пердута, Ворскла

Правый защитник Ворсклы был активным в матче против Днепра-1. Много подключался к атакам своей команды, но, в первую очередь, прекрасно справился с оборонительными функциями. На его счету 100% эффективности в единоборствах в обороне, а также 100% эффективности в отборах. На 33-й минуте исполнил хороший точный навес на голову Яворского, но защитник полтавчан не сумел должным образом пробить по воротам соперника.

Левый защитник: Дмитрий Немчанинов, Верес

Верес в матче против Колоса справедливо считался аутсайдером. Левый защитник Дмитрий Немчанинов, имеющий достаточный опыт выступлений в УПЛ, взял на себя роль лидера в обороне своей команды и умело подсказывал своим партнерам. Выиграл 78% единоборств и осуществил больше всех ТТД в своей команде – 97. Дважды брал на себя смелость наносить удары с дальней дистанции, первый был заблокирован, второй пролетел мимо цели.

Центральный защитник: Владислав Бабогло, Александрия

С первых минут Заря прижала Александрию к своим воротам. И помимо Игоря Билыка в поте лица также трудились центральные защитники александрийцев: Дубра и Бабогло. Молодой защитник Владислав Бабогло не проиграл ключевых единоборств и излучал уверенность в игре на последнем рубеже.

Центральный защитник: Евгений Селин, Десна

Спустя почти пять лет Евгений Селин вернулся в Украину и дебютировал в составе Десны в матче против Черноморца. В этом поединке Александр Рябоконь использовал его на позиции центрального защитника. Со своими функциями справился на отлично. Особенно понравился в фазе перехода из обороны в атаку, спокойно действовал под прессингом и практически не ошибался.

Центральный полузащитник: Тарас Степаненко, Шахтер

Тарас Степаненко привычно выполнил огромный объем работы в центре поля. Кроме оборонительных действий также понравились действия Тараса, направленные на развитие атак, а его голевой пас на Алана Патрика стал настоящим украшением этого матча.

Центральный полузащитник: Алан Патрик, Шахтер

Бразилец Алан Патрик выдал очередной хороший матч в УПЛ. Патрик здорово ощущал моменты, где стоит взять игру на себя, а где необходимо расстаться с мячом и сыграть через партнера. Гол после передачи Степаненко получился действительно классным. То, как футболист ухитрился проткнуть мяч носком в такой непростой ситуации говорит о высоком уровне индивидуального мастерства.

Правый полузащитник: Владислав Калитвинцев, Десна

Волшебная левая нога Владислав Калитвинцева подарила очередные два шедевра. Сперва Владислав неожиданно для многих, в том числе для вратаря Черноморца, выкрутил мяч в ближний угол, а потом получил возможность пробить на силу из-за пределов штрафной. В обоих случаях получилось зрелищно.

Левый полузащитник: Манор Соломон, Шахтер

У Манора Соломона многое получалось в игре против Ингульца. Он часто брал игру на себя. Чаще всех в составе Шахтера шел в обводку – 7 раз. После такого сольного прохода левым флангом оформил голевую передачу на Траоре.

Атакующий полузащитник: Андрей Тотовицкий, Десна

Андрей Тотовицкий провел очередной сильный поединок в составе черниговской Десны. Был заметен на поле, чаще остальных партнеров оказывался в борьбе – 19 раз. Нанес 5 ударов по воротам Черноморца, его xG составил 0,7, при этом отличиться забитым голом он не сумел, но это не помешало его команде добыть уверенную победу.

Нападающий: Артем Довбик, Днепр-1

Артем Довбик помог своей команде избежать поражения в матче против Ворсклы. Реализуй Артем все свои моменты, то мог бы стать единоличным лидером в бомбардирской гонке. Справедливости ради отметим, что свой второй гол Довбик забивал из явного офсайда, который не зафиксировал судейская бригада во главе с Юрием Ивановым.

Голы в исполнении Довбика получились классными, особенно первый гол. Артем очень здорово оценил ситуацию, подработал себе мяч, одним касанием на замахе убрал Сергея Яворского, а вторым отправил мяч в дальний угол ворот.

Сергей Горбаченко, Football.ua