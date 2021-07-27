Украина

Украинец сумел забить отличный мяч.

Харьковский Металлист 1925 по итогам минувшего сезона сумел квалифицироваться в УПЛ и добыть первую победу в дебютной игре.

Официальный сайт клуба сообщил, что автором лучшего гола минувшего сезона болельщики выбрали Артема Габелка.

Гол был забит в ворота ровенского Вереса. Взятие ворот получило 20,30% процента голосов.

На втором месте взятие ворот от Максима Жичикова, а третье — от Владислава Дмитренко.

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