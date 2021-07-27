Украинец сумел забить отличный мяч.
Металлист 1925
27 июля 2021, 22:23
Харьковский Металлист 1925 по итогам минувшего сезона сумел квалифицироваться в УПЛ и добыть первую победу в дебютной игре.
Официальный сайт клуба сообщил, что автором лучшего гола минувшего сезона болельщики выбрали Артема Габелка.
Гол был забит в ворота ровенского Вереса. Взятие ворот получило 20,30% процента голосов.
На втором месте взятие ворот от Максима Жичикова, а третье — от Владислава Дмитренко.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.