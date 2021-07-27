Наставник Металлиста 1925 опередил всех своих коллег.
Фото УПЛ
27 июля 2021, 14:16
Украинская Премьер-лига совместно с Всеукраинским объединением тренеров назвала лучшим тренером 1-го тура УПЛ наставника дебютанта высшего дивизиона Металлиста 1925 Валерия Кривенцова.
Металлист 1925 — Рух 2:1
1. Номинальный результат команды — 5
(важность, неожиданность, сила соперника, историческая и турнирная составляющая)
2. Трудности в построении и управлении подопечными — 4
(травмированные / дисквалифицированные, особые обстоятельства)
3. Мастерство в работе с кадрами — 5
(игроки, использованные на на своих обычных позициях, неожиданные, но успешные новые лица в команде)
4. Тренерское мастерство — 5
(разнообразие тактик, изменения по ходу матча, использование человеческого фактора)
5. Накопительный критерий — 4
(если команда под руководством тренера несколько туров подряд демонстрирует четкий прогресс, постоянное улучшение результатов, тренерские новинки)
Лучшим игроком 1-го тура УПЛ стал нападающий Днепр-1 Артем Довбик.