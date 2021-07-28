Украина

Футболист продолжает стоять на том, что не виновен.

Бывший полузащитник Сум Тарас Дурай, которого КДК УАФ сначала отстранила пожизненно от футбольной деятельности за возможное участие в договорных матчах, а затем сократила дисквалификацию до трех лет, обратился в CAS.

Футболист подал иск в суд Лозанны на УАФ, так как считает, что у ассоциации не было доказательств его вины.

"Цена правды. Ступая на путь борьбы с системой я знал, что будет трудно и на пути будет много трудностей и препятствий. Мало кто знает, что я иду до конца.

И уже подал в Лозанну против УАФ. Отправил около 15-17 кг документов курьером в Швейцарию. Все сделал в указанные сроки. И думал, что я и УАФ должны быть в равных условиях.

Но, как оказалось, это не так. УАФ просила об отсрочке, пришло ко мне письмо из Лозанны, мол согласен ли я дать время им для подготовки. Я отказал. У них было достаточно времени для подготовки, в федерации работает не один человек.

У всех нас было время на подготовку. На самом деле это оказалось не так.

Арбитражный суд (CAS) дает УАФ более двух недель для подготовки – не день, не два, а почти 3 недели. Но идем дальше", — написал Дурай в своем Facebook.

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