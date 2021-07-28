Украина

Киевский клуб усилится еще одним форвардом.

Киевское Динамо приняло решение подписать контракт с форвардом Владиславом Кулачем.

Лучший бомбардир минувшего сезона УПЛ все же убедил главного тренера киевлян Мирчу Луческу в своей профпригодности.

Вероятнее всего в Динамо Кулач будет выступать не на своей родной позиции центрфорварда.

На сборах коуч киевлян использовал Кулача на позиции правого вингера, где собирается усилить конкуренцию Виктору Цыганкову.

Напомним, Кулач повел с "бело-синими" два сбора, где забил три мяча.

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