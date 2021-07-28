Киевский клуб усилится еще одним форвардом.
Владислав Кулач, ФК Динамо
28 июля 2021, 13:56
Киевское Динамо приняло решение подписать контракт с форвардом Владиславом Кулачем.
Лучший бомбардир минувшего сезона УПЛ все же убедил главного тренера киевлян Мирчу Луческу в своей профпригодности.
Вероятнее всего в Динамо Кулач будет выступать не на своей родной позиции центрфорварда.
На сборах коуч киевлян использовал Кулача на позиции правого вингера, где собирается усилить конкуренцию Виктору Цыганкову.
Напомним, Кулач повел с "бело-синими" два сбора, где забил три мяча.
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