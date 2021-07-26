Украина

Игорь Суркис рассказал о кадровой ситуации в киевском клубе.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал кадровые вопросы относительно состава "бело-синих" на предстоящий сезон.

"Занимаемся поиском клубов для Мохаммеда Кадири и Владимира Костевича, потому что в настоящее время на них не рассчитывают. Костевич приходит в себя после тяжелой травмы, ну а Кадири нужно где-то играть, чтобы отдать его в аренду или продать.

Что касается Владислава Кулача, то решение по нему будет принято Луческу после возвращения команды со сборов", — приводит слова Суркиса YouTube-канал ТаТоТаке.

Также отмечается, что завтра, 27 июля, пройдет встреча, на которой будут присутствовать братья Суркисы и наставник киевлян Мирча Луческу. Вместе они обсудят все текущие вопросы.

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