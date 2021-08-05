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Журналист Football.ua Богдан Бондаренко разобрался, почему Зарю не стоит списывать со счетов.

Многие уже написали о потерях Зари в летнее межсезонье. Много сделали прогнозов о том, что луганчане не смогут повторить успехи прошлых годов. Кое-кто даже предрекает Заре непопадание в Лигу Европы и провал в Лиге конференций, если она, конечно, будет. Однако все это не совпадает с реальностью.

Ведь эти выводы были сделаны на фоне неудачного старта команды в новом сезоне. Но уже во второй игре команда разобрала свои ошибки и выдала фантастическую игру против Ингульца (5:1). Обсудим трезво и попытаемся доказать, что Заря остается третьей силой чемпионата Украины в сезоне-2021/22.

Состав лучше, чем у конкурентов

Потери в летнее межсезонье таких исполнителей, как Дмитрий Иванисеня, Джоэль Абу Ханна, Владлен Юрченко, Никола Василь, достаточно весомые, но не критичные. Летом Заря восполнила проблемные позиции рядом очень крутых исполнителей.

Так, команду Виктора Скрипника пополнили:

- Максим Имереков – один из лучший центрбеков минувшего сезона УПЛ в составе Десны.

- Игорь Снурницын – победитель юношеского чемпионата мира, важный футболист Олимпика последних двух сезонов.

- Кристиан – молодой бразилец из Гремио, который заметно усилил игру Зари в первом туре против Александрии и забил дебютный гол уже во втором поединке УПЛ против Ингульца. Главный тренер Зари Виктор Скрипник заявил, что следил за ним целый год.

- Ахмед Алибеков – один из самых перспективных игроков Динамо прошлых годов. В Заре получил шанс вновь проявить себя в УПЛ.

- Сергей Булеца – вероятно, самое перспективное подписание Зари в летнее межсезонье. Также победитель юношеского чемпионата мира.

- Гильерме – перспективный футболист Ботафого, который будет ждать шанса проявить себя в Европе.

Качественный подбор игроков, не правда ли? Сумеют они заменить ушедших футболистов — покажет время, но на бумаге смотрится все так, что потери будут безболезненными. Не будем забывать также, что и без новичков состав у Зари отлично подобран. Из всех, кто заявлен на сезон, выпадает лишь пара футболистов, а остальные — опытные бойцы. Плюс ко всему, в этой кампании мы чаще будем наблюдать за молодыми футболистами, на который рассчитывает наставник. А в эту когорту можно отнести: Овусу Фримпонга, Алефиренко, Нагнойного и Снурницына.

Приближенным к составу Зари по качеству является арсенал игроков Днепра-1 и Ворсклы. Однако там нет такой смеси опытных и молодых футболистов, способных давать результат здесь и сейчас.

Новые идеи тренерского штаба

После прихода в Премьер-лигу Виктора Скрипника Заря начала играть ромбом, предпочитая использовать крайних защитников в качестве латералей. Это означает, что именно они заменяют вингеров команды, тогда как в атаке действуют два центрфорварда. Целый год потребовался тренерам других клубов, чтобы разгадать секрет этой тактики и научиться против нее играть. Поэтому Скрипник теперь варьирует схемы.

И самое главное: Заря никогда не подстраивается под соперника и при Скрипнике играет только в свой футбол. Футбол Вернидуба с быстрыми контратаками уже не проповедуется. Сейчас наступил момент реорганизации. Наверняка у любителей украинского футбола остались в памяти матчи минувших сезонов, когда луганский коллектив не строил автобус у своей штрафной в матче с лидерами чемпионата, а старался играть в атакующий футбол. Ничего в этом плане не изменилось. Никаких схем с пятью защитниками. Нацеленность исключительно на атакующий футбол. Так будет и в этом сезоне, благо линия атаки позволяет тренерскому штабу это делать. Шахаб, Аллахьяр, Гладкий, Громов, Кабаев, Булеца и Кочергин – те игроки, которые способны нести угрозу и забивать голы. Пример — хет-трик Кочергина в игре против Ингульца и две голевые от Булецы.

Конец финансового кризиса

То время, когда в луганском клубе по полгода не платили зарплату, к счастью, позади. С приходном нового генерального директора футболисты если и имеют задолженности по выплатам, то они совершенно минимальные. “Мы стремимся вперед и стараемся все улучшить. И по инфраструктуре, и по организации. Благодарю вас и уверяю: мы будем двигаться вперед. У Зари нет финансовых проблем”, — обращался к болельщикам гендир клуба Станислав Оганов.

Более того, футболисты начали получать премиальные за высокие места в чемпионате и удачные игры в еврокубках. Об этом рассказал Виталий Вернидуб в недавнем интервью программе Профутбол Digital. Когда зарплата приходит вовремя, то и появляется стимул играть и побеждать. И играют парни, к слову, для болельщиков, а не как было раньше — для президента. И это очень важное изменение в развитии клуба, который остался без родного стадиона — уметь призвать фанатов на Славутич-Арену.

Ну и не станем обходить стороной тот факт, что Заря не так давно приобрела нападающего Шахаба. СМИ писали о сумме 350 тысяч евро, и как сообщал уже экс-президент Олимпика, она приближенна к реальности. Президент Евгений Геллер продолжает выделять средства на содержание клуба и интересуется футболом. А это редкость в нынешних реалиях чемпионата.

Два плеймейкера – ключ к успеху

В украинской Премьер-лиге ярко выраженными плеймейкерами могли похвастаться лишь донецкий Шахтер и киевское Динамо. В последние годы и Заря вошла в когорту этих клубов, когда раскрылся талант Владислава Кочергина. Уроженец Одессы и бьет по воротам, и голевые пасы раздает, и техникой обладает. Сейчас в распоряжении Скрипника сразу два плеймейкера – Кочергин и Сергей Булеца.

Второй перебрался в Запорожье из киевского Динамо на правах аренды. В своем дебютном матче в футболке "мужиков" Булеца сделал очень много полезных действий. И это несмотря на проигрыш команды. Смелось в принятии решений, отличное исполнение штрафных ударов, скорость, креатив… Эти качества и делают его плеймейкером. Головная боль тренерского штаба – наладить взаимопонимание между двумя плеймейкерами, чтобы это работало на футбольном поле. Время для этого еще есть, но его не так много, как хотелось бы.

Атмосфера и привлекательный стиль

"Биться бороться, бей вперед — игра придет", — это не про Зарю. Команда привлекает другим — своим стилем ведения игры. Заря в основном играет в короткий пас, но также есть Виталий Вернидуб, который может отдать отличную диагональную передачу, если того требует ситуация. Появился Кристиан, который умеет выстрелить издали, что он показал в матче с Александрией, когда в концовке проверил на бдительность Билыка. Булеца умеет исполнять штрафные удары. До Любеновича еще не дотягивает, но у парня все впереди.

Еще один фактор, который привлекает в Заре, — дружеская атмосфера. Каждый, кто приходит в этот коллектив, нахваливает атмосферу в раздевалке. Бразильский новичок Кристиан не даст соврать: "Очень хорошо приняли меня ребята. Все помогали. Атмосфера в Заре просто супер".

В целом, луганчане готовы к борьбе за бронзу и серебро чемпионата Украины. Важно пройти этот сложный путь с минимальными потерями, как в минувшем сезоне, когда клуб выдал отличный отрезок без поражений. Многое будет зависеть и от главного тренера. У Виктора Скрипника последний год по контракту, и какие перспективы он преследует в дальнейшем — знает только он сам.

Прогноз автора: Заря займет третье место в УПЛ по итогам сезона-2021/22.

Богдан Бондаренко, Football.ua