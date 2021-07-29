Украина

Президент клуба из Петрово приглашает зрителей на матч второго тура УПЛ против луганской Зари.

Президент Ингульца Александр Поворознюк рассказал об интересе к футболу в Кропивницком, где команда из Петрово собирается играть домашние матчи в этом сезоне.

По словам Поворознюка, он хочет видеть на стадионах больше зрителей, которым интересен футбол.

"Хотелось, чтобы приходило на футбол больше (зрителей — прим.). Если вы считаете, что в Кропивницком нужен футбол, то мы сделали все для того, чтобы вы смотрели, приходили и болели. Если считаете, что в Кропивницком футбол не нужен, то я увижу это по аудитории, зрителям (на матче с Зарей — прим).

Тогда мы будем делать выводы: будем играть в Кропивницком или нет. Но я свято верю в то, что футбол вы любите, Ингулец вы любите и на матч с Зарей вы придете", — сказал Поворознюк в комментарии пресс-службе Ингульца.

Ранее Поворознюк анонсировал строительство стадиона в Петрово. Уже известно, во сколько обойдется постройка нового стадиона.