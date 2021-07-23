Украина

Клуб заплатит солидную сумму за "английский стиль".

Ингулец занимается постройкой нового стадиона, на котором будет выступать в УПЛ и планирует в будущем принимать еврокубки.

Президент клуба Александр Поворознюк рассказал, в какую сумму ему обойдется постройка данного сооружения.

"Постоянно хочется что-то изменить, добавить. Одну трибуну мы переделывали 4 раза. Сначала сделали одно, а потом открыли регламенты УЕФА. Там указано, что должны быть места для инвалидов. Сделали. Переваливали конструкции для телевизионных камер.

Стиль будет примерно такой же, как на Днепр Арене. Пусть будет 4 800 мест, зато свободно и комфортно. Если желающих будет больше, чем мест, то я его доделаю. Скамейка запасных команды будет как на Олд Траффорд.

Стадион обойдется мне в пределах 3 миллионов евро. Большинство техники принадлежит мне, рабочие многие с моего предприятия. За счет этого экономим. Вообще цена такого стадиона в пределах 10 миллионов", — сказал Поворознюк в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

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