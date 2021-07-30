Украина

Первые участники узнали даты и места проведения матчей Кубка Украины.

УАФ на своем официальном сайте объявила расписание поединков первого предварительного раунда Кубка Украины в сезоне-2021/22.

Все матчи первого раунда розыгрыша национального Кубка пройдут 4 августа.

Карпаты (Львов) – АФСК Киев. Львов, стадион Украина – 18:00.

Феникс (Подмонастырь, Львовская обл.) – Мункач (Мукачево). Подмонастырь, стадион Феникс-Арена – 16:00.

Левый Берег (Киев) – Полтава. Киев, стадион Левый Берег – 18:00.

Скорук (Томаковка, Днепропетровская обл.) – Тростянец (Сумская обл.). Никополь, стадион Электрометаллург – 17:00.

Олимпия (Савинцы, Полтавская обл.) – Любомир (Ставище, Киевская обл.). Полтава, стадион Локомотив – 17:00.

Напомним, во втором предварительном этапе примут участие команды Первой и Второй лиг (39 клубов), а также пять победителей первого этапа.