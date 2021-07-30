Украина

Форвард "горняков" признался, что рад поработать с Роберто де Дзерби.

Донецкий Шахтер провел качественную трансферную кампанию в летнее трансферное окно.

Одним из новичков "горняков" стал форвард Лассина Траоре, который перебрался в стан донецкого клуба из Аякса.

Форвард объяснил свой переход в донецкий клуб, заявил, что решающим в выборе стал стиль игры "горняков" и возможность поработать с новым наставником Шахтера Роберто де Дзерби.

"Это из-за игрового времени. Я молод, и сейчас самое время играть как можно больше. Я выбрал Шахтер из-за проекта, из-за их стиля игры, из-за того, что клуб играет по-европейски, как Аякс, и, конечно, из-за тренера. Тренер, приехавший из Сассуоло (Роберто Де Дзерби – прим. ред.), хотел, чтобы я перешел в Шахтер. Он мог работать в топ-клубах Серии А, а меня считает идеальным нападающим для своей системы игры. Такой подход вселяет уверенность.

С Шахтером я хочу сыграть в Лиге чемпионов. Что будет дальше? Пока я сосредоточен исключительно на Шахтере", — сказал Траоре в интервью Ajax Showtime.

Напомним, Траоре уже успел дебютировать за Шахтер в официальном мачте против Ингульца и отличился голом в ворота клуба из Петрово.