Украина

Василий Войтюк рассказывает, как донецкий Шахтер представил главного тренер Роберто Де Дзерби украинским журналистам.

Несколько недель назад Шахтер сообщил, что первую команду клуба возглавит молодой итальянский специалист Роберто Де Дзерби.

Переговоры с новым "мистером" были довольно длительными, но в итоге оказались продуктивными – он согласился возглавить команду.

И вот, настало время показать нового тренера общественности!

Этим роликом "горняки" анонсировали представление специалиста. Наиболее любопытным кадром, по мнению вашего автора, является сценка в лифте, во время которой Роберто Де Дзерби нажимает кнопку 14 этажа. Мы же знаем, что следующее чемпионство для "оранжево-черных" станет именно 14-м…

Когда я прибыл к НСК Олимпийский, чуть ли не от входа около метро Олимпийская было заметно красивый плакат в цветах Шахтера и с изображением главного тренера.

Представление Де Дзерби было назначено на символическое для донецкого клуба время — 19:36 (Шахтер основан в 1936 году). Ровно минута в минуту в зале появился тренер вместе с руководством клуба в лице Сергея Палкина и Дарио Срны.

Анонсировали общение тренера с журналистами длинной в 25-30 минут. Но, забегая на перед, Роберто оказался отличным собеседником и отвечал на вопросы журналистов практически целый час. И отвечал не "абы как", а старался отвечать достаточно объемно.

Де Дзерби сразу же рассказал о том, что его шокировало по прибытию в клуб. А именно – организация работы в Шахтере:

"Что меня здесь удивило и что, как я думал, будет по-другому? Организация работы в клубе. Это невероятно. В частности для меня, итальянца, знающего ментальные особенности работы в своей стране. Я не ожидал, что здесь все будет организовано на таком высоком уровне. Когда впервые встретился с президентом, понял: все, что он делает в футболе, – от большой любви к футболу. Он настоящий фанат футбола".

Роберто успел познакомиться с игроками, заявил, что все молодые парни получат возможность показать себя тренеру.

Общаться с футболистами украинцами ему будут помогать ассистенты-переводчики, но большой проблемы тренер в этом не видит – он говорит на испанском, что поможет говорить с бразильцами, и на английском.

Одной из самых интересных историй, которую тренер поведал на пресс-конференции, был рассказ о Де Дзерби-болельщике, который яро поддерживал команду Мирчи Луческу.

Кроме главного тренера слово также брали и Сергей Палкин, и Дарио Срна. Они рассказали, что решение назначить Де Дзерби было принято сообща всем руководством клуба. Они долго рассматривали варианты и все сошлись именно на итальянце.

Директор по футболу ФК Шахтер также вспомнил о своем первом знакомстве с Де Дзерби-тренером.

"Мой первый матч в Кальяри был против Сассуоло, мы сыграли 2:2. После поединка я сказал своим партнерам: если Сассуоло играет так красиво, то как же тогда играют Интер, Милан и Ювентус? Я был впечатлен".

Что же, Де Дзерби не стал разбрасываться обещаниями о том, что Шахтер вместе с ним будет выигрывать все турниры, но заявил, что постарается привести клуб к победам.

На Football.ua также есть полная запись пресс-конференции Роберто Де Дзерби.