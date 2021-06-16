Василий Войтюк рассказывает, как донецкий Шахтер представил главного тренер Роберто Де Дзерби украинским журналистам.
Роберто Де Дзерби, Шахтер
16 июня 2021, 13:00
Несколько недель назад Шахтер сообщил, что первую команду клуба возглавит молодой итальянский специалист Роберто Де Дзерби.
Переговоры с новым "мистером" были довольно длительными, но в итоге оказались продуктивными – он согласился возглавить команду.
И вот, настало время показать нового тренера общественности!
Этим роликом "горняки" анонсировали представление специалиста. Наиболее любопытным кадром, по мнению вашего автора, является сценка в лифте, во время которой Роберто Де Дзерби нажимает кнопку 14 этажа. Мы же знаем, что следующее чемпионство для "оранжево-черных" станет именно 14-м…
Когда я прибыл к НСК Олимпийский, чуть ли не от входа около метро Олимпийская было заметно красивый плакат в цветах Шахтера и с изображением главного тренера.
Представление Де Дзерби было назначено на символическое для донецкого клуба время — 19:36 (Шахтер основан в 1936 году). Ровно минута в минуту в зале появился тренер вместе с руководством клуба в лице Сергея Палкина и Дарио Срны.
Анонсировали общение тренера с журналистами длинной в 25-30 минут. Но, забегая на перед, Роберто оказался отличным собеседником и отвечал на вопросы журналистов практически целый час. И отвечал не "абы как", а старался отвечать достаточно объемно.
Де Дзерби сразу же рассказал о том, что его шокировало по прибытию в клуб. А именно – организация работы в Шахтере:
"Что меня здесь удивило и что, как я думал, будет по-другому? Организация работы в клубе. Это невероятно. В частности для меня, итальянца, знающего ментальные особенности работы в своей стране. Я не ожидал, что здесь все будет организовано на таком высоком уровне. Когда впервые встретился с президентом, понял: все, что он делает в футболе, – от большой любви к футболу. Он настоящий фанат футбола".
Роберто успел познакомиться с игроками, заявил, что все молодые парни получат возможность показать себя тренеру.
Общаться с футболистами украинцами ему будут помогать ассистенты-переводчики, но большой проблемы тренер в этом не видит – он говорит на испанском, что поможет говорить с бразильцами, и на английском.
Одной из самых интересных историй, которую тренер поведал на пресс-конференции, был рассказ о Де Дзерби-болельщике, который яро поддерживал команду Мирчи Луческу.
Кроме главного тренера слово также брали и Сергей Палкин, и Дарио Срна. Они рассказали, что решение назначить Де Дзерби было принято сообща всем руководством клуба. Они долго рассматривали варианты и все сошлись именно на итальянце.
Директор по футболу ФК Шахтер также вспомнил о своем первом знакомстве с Де Дзерби-тренером.
"Мой первый матч в Кальяри был против Сассуоло, мы сыграли 2:2. После поединка я сказал своим партнерам: если Сассуоло играет так красиво, то как же тогда играют Интер, Милан и Ювентус? Я был впечатлен".
Что же, Де Дзерби не стал разбрасываться обещаниями о том, что Шахтер вместе с ним будет выигрывать все турниры, но заявил, что постарается привести клуб к победам.
На Football.ua также есть полная запись пресс-конференции Роберто Де Дзерби.