Украина

Главный тренер закарпатского клуба назвал главную задачу Миная на сезон.

Наставник Миная Василий Кобин рассказал о финальной стадии подготовки команды к новому сезону, целях, задачах и форме звездного новичка Евгения Селезнева.

О подготовке и целях.

"Слава Богу, что мы пропускали первый тур. И была лишняя неделя подготовку. В общем, я доволен его действиями, как он проводит тренировки и взаимодействует с игроками. Задание — набрать 50 очков."

О трансферной политике и готовности Селезнева к сезону.

"Немного поменялась трансферная политика клуба. Мы с этой командой работаем чуть больше двух недель. Конечно, у нас мало времени, но мы не переживаем — верим в ребят, они верят в нас, все будет хорошо.

Если говорить о Селезневе, то игры показали, что он набирает форму. Он не в оптимальных своих кондициях. Думаю, к старту чемпионата он подойдет готовым на 70-80%", — сказал Кобин в эфире программы Футбол News.

Напомним, Минай вылетел из УПЛ по итогам прошлого сезона. Однако, из-за снятия донецкого Олимпика с розыгрыша Премьер лиги, руководство УАФ решило вернуть закарпатский клуб в элиту украинского футбола.

Напомним, матч второго тура УПЛ Александрия — Минай запланирован на 31 июля. Страт игры в Закарпатье ожидается в 17.00. Стоит отметить, что уже известна дата перенесенного матча первого тура против Динамо.