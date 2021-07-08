Украина

Донецкий клуб решил не участвовать в новом сезоне чемпионата.

Олимпик принял решение сняться с розыгрыша чемпионата Украины на следующий сезон. Деятельность клуба буде приостановлена.

"Дорогие друзья, нами принято решение о снятии команды с розыгрыша УПЛ следующего сезона!

Это непростой, но вместе с тем — обдуманный и взвешенный шаг, который мы делаем с тяжестью на сердце.

Хочу поблагодарить всех, кто за эти 20 лет так или иначе был причастен к олимпийской семье. За все те незабываемые моменты, которые мы с вами пережили, испытывая разные эмоции, как в хорошие, так и в сложные для клуба времена.

За эти годы нам удалось дать билет в жизнь многим мальчишкам, влюбленным в футбол. Некоторые наши воспитанники и вовсе прошли с клубом яркий и увлекательный путь от воспитанника академии до дебютанта Лиги Европы, когда в 2017 году знаменитый хит Ярослава Евдокимова стал ассоциироваться для всей футбольной общественности с "донецкими фантазерами".

Расставаться с вами безумно сложно, однако мы не прощаемся. Клуб приостанавливает свою деятельность, но на этом мы не ставим точку.

Я верю, что настанет время, когда футбольный клуб Олимпик снова будет радовать своих болельщиков яркими выступлениями. А сама игра будет проходить по одним для всех правилам не только на поле, но и за его пределами. Ведь футбол в Украине любят, и мы гордимся, что ФК Олимпик Донецк навсегда останется в его истории!", — гласит заявление президента клуба Владислава Гельзина.

Отметим, что такое решение в Олимпике приняли несмотря на то, что команда получила аттестат на следующий сезон УПЛ.