Украина

Наставник Шахтер высказался о победе над ПФК Львов в матче УПЛ.

Во втором туре украинской Премьер-лиги Шахтер одержал разгромную победу над ПФК Львов в заключительном отрезке матча.

Главный тренер донецкого клуба Роберто Де Дзерби поделился эмоциями от результата данного противостояния и затронул тему следующего поединка против Генка, который пройдет в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

"Мы тренировались очень хорошо. Стараемся ко всем матчам быть правильно готовыми. Знали, что соперник будет действовать закрыто, только на контратаках, знали, что уже были сложные матчи, особенно с тем, чтобы забить первый гол. Считаю, в первом тайме мы играли хорошо и уже заслужили отличиться. В целом я очень рад".

"Мы поменяли двоих игроков [после встречи с Ингульцом], но не потому что Майкон и Педриньо плохо сыграли с Ингульцом. Мне везет в том, что у меня есть много талантливых и сильных футболистов. Я стараюсь, чтобы все были частью команды. Маркос Антонио и Тете действовали очень хорошо, вышедшие во втором тайме Марлос, Исмаили и Дентиньо – тоже. Не все футболисты одинаковые. Майкон – тот, кто делает конструкцию чуть более геометрической. Я хочу, чтобы все чувствовали себя частью команды. Уже завтра мы продолжим тренировки и хорошо подготовимся к матчу, который нас ждет во вторник в Бельгии. С данного момента начнем думать о Генке".



"У нашего сегодняшнего соперника [ПФК Львов] есть скоростные игроки. Я просил футболистов быть очень и очень внимательными. Считаю, что в этих матчах трудно увидеть, где есть сложности. Ты замечаешь их, когда пропускаешь гол, но тогда поздно. Нужно думать заранее, иногда даже негативно, создать правильный контекст, чтобы играть с мячом и без. Почти всегда мы делали это хорошо, однако в первые секунды обоих таймов допустили ошибки. А в основном провели очень и очень хороший матч.



"Подготовка ли это к Генку? Абсолютно нет. Мы сегодня должны играть серьезно и побеждать. Мы – не чемпионы, чемпион – Динамо. Мы не могли думать о вторнике – только о сегодняшнем матче. Приехали сюда, чтобы играть со Львовом и победить, зная, что этот поединок будет сложным. А о Генке мы можем начать думать только сейчас", — приводит слова Де Дзерби официальный сайт Шахтера.

Напомним, первая встреча Шахтера и Генка состоится в Бельгии во вторник, третьего августа, в 21:00 по киевскому времени.