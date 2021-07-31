Украина

Наставник ПФК Львов Анатолий Бессмертный назвал причины поражения своей команды в матче против Шахтера.

Львов разгромно уступил донецкому Шахтеру (0:3) в матче-открытии второго тура украинской Премьер-лиги.

Наставник львовской команды Анатолий Бессмертный подвел итоги разгромного поражения, однако отметил самоотдачу своих подопечных.

"В любой игре первая задача — не пропустить. С этим мы справлялись. Немного не хватило выбежать в контратаки — защитники Шахтера хорошо перекрывали нам зоны.

Считаю, мы провели неплохой матч, до 70-й минуты и держались, и начали выбегать, предлагать контригру. В каких-то моментах чуть не хватило концентрации. Но ребята проделали большой объем работы, мне за них не стыдно. Я очень благодарен им за эту игру, но концовку мы немного смазали.

Бог нам давал шанс, и если бы Ренан решил тот эпизод, забил гол, нам было бы лучше и легче. Этот мяч нас окрылил бы. Так случилось: не забиваешь ты — забивают тебе. И все же у нас замены не так сыграли, как хотелось бы, не так, как мы рассчитывали", — приводит слова Бессмертного официальный сайт Шахтера.

После очного матча "горняки" набрали шесть очков и возглавляют турнирную таблицу УПЛ, а Львов находится на 9 месте, имея в активе одно очко.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча ПФК Львов — Шахтер.

Ранее итоги матча подвел наставник Шахтера Роберто де Дзерби.