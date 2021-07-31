Украина

Наставник Колоса Руслан Костышин поделился эмоциями после победного матча с Металлистом 1925.

Колос минимально обыграл Металлист 1925 (1:0) в матче второго тура УПЛ.

Наставник Колоса Руслан Костышин подвел итоги поединка, рассказав о сложностях в начале сезона.

"Сложный матч. Начало чемпионата всегда само по себе сложное. Где-то сказалось физическое состояние, мы не готовились к началу чемпионата. Мы постепенно закладываем фундамент сразу на весь сезон.

Ребята тяжеловато выглядят. Мы договаривались с ними прессинговать сегодня, но на таких скоростях это не делается. Первые 20 минут у «Металлиста-1925» получалось выходить из-под прессинга, из-за чего у нас случались провалы. Потом игра выровнялась, но с моментами были проблемы. Тяжелая игра, до гола.

Во втором тайме играли качественнее, но не сказать, что мы создали много моментов. Могли забить еще, когда соперник открылся. Типичная игра нашего чемпионата", — приводит слова Костышина ТК Футбол 1/2/3.

Ранее о матче высказался наставник Металлиста 1925 Валерий Кривенцов.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Колос — Металлист 1925.