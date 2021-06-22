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Португальский специалист подпишет двухлетний контракт с новым клубом.

Бывший главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру в ближайшее время станет новым наставником катарского Аль-Духаиля. Об этом сообщает Mais Futebol.

По информации источника, португальский специалист уже согласовал контракт с катарским клубом, который будет рассчитан на два года.

Напомним, Каштру покинул украинский клуб в мае этого года после двух сезонов с "горняками", вместе с которыми он выиграл УПЛ и дошел до полуфинала Лиги Европы в сезоне-2019/20.

Также отметим, что Аль-Духаиль является семикратным чемпионом Катара, но в прошлом сезоне титул достался Аль-Садду.