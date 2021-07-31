Украина

Футболист признался, что не обращает внимания на слухи от СМИ.

Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко поделился впечатлениями от Евро-2020 прокомментировал слухи о возможном уходе.

"Евро – это праздник футбола. Праздник для всех жителей нашей страны, для нас праздник. Это счастье.

Я говорил недавно, что когда мне было 19 лет, появился первый слух. Тогда я обращал внимание. Сейчас я четко знаю свои задачи.

Мне нужно играть за клуб, отдаваться на сто процентов. Вообще не вижу смысла думать о каком-то другом клубе, переходе", — сказал Миколенко в интервью YouTube каналу Бомбардир.

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