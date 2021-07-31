Украина

Форвард Миная высказался о победе над Александрией.

В рамках второго тура украинской Премьер-лиги закарпатский Минай, который заменил в "элите" снявшийся с соревнования донецкий Олимпик, одержал минимальную победу над Александрией в заключительные минуты встречи.

Нападающий Евгений Селезнев поделился эмоциями от своего дебютного поединка за закарпатский клуб в официальных турнирах.

"Очень приятно спустя полгода вернуться в большой футбол. Это очень хорошие эмоции. Некоторым людям хочу сказать спасибо, что сделали меня сильнее".

"Я пришел сюда не отбывать номер. Для меня неважно, сколько забьет, команда, сколько забью я. Главное, чтобы побеждала команда. У нас молодые игроки, считаю, должен им помочь. Буду набирать форму, потому что у нас очень хороший коллектив. Он мне напомнил Днепр. Все молодые, сплоченные".

"Удалось победить Александрию за счет характера, сплоченности, болельщиков, тренера. Мы все как семья".

"Очень тяжело со старту забивать, если не играешь полгода. Главное, что моменты у меня есть", — заявил Селезнев в комментарии УПЛ ONLINE.

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