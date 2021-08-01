Украина

Наставник Александрии высказался о поражении в матче с Минаем.

В рамках второго тура украинской Премьер-лиги закарпатский Минай, который заменил в "элите" снявшийся с соревнования донецкий Олимпик, одержал минимальную победу над Александрией в заключительные минуты встречи.

Главный тренер Александрии Юрий Гура поделился эмоциями от данного противостояния, назвав причину такого результата.

"Погода такая, душно было. Ребятам тяжело было дышать. Потом раскачались, но последний момент...

Спинелли и Одарюк оживили игру. Не хватило лишь забитого гола", — заявил Гура в программе Футбол NEWS.

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