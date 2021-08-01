Украина

Защитник Руха прокомментировал готовность команды ко 2-му туру УПЛ.

Максим Белый считает, что из поражения в 1-м туре УПЛ не стоит делать трагедии, но на Ворсклу во 2-м туре надо настраиваться серьезно.

"Очень важно хорошо стартовать в чемпионате, чтобы заложить фундамент на будущее, – цитирует защитника официальный сайт Руха. – Мы проиграли в первом матче, но трагедии из этого делать не стоит, нам просто немного не повезло".

"Мы часто пропускаем глупые мячи в начале поединков, поэтому надо как можно лучше настроиться на Ворсклу, чтобы и Фортуна была на нашей стороне".

"Ворскла — классная команда, которая хорошо усилилась в межсезонье и выступала в еврокубках. По минувшему сезону мы помним, насколько сложным соперником была Ворскла. Придется продемонстрировать свой максимум, чтобы взять очки".

Матч Ворскла — Рух состоится в воскресенье, 1 августа. Начало в 19:30.