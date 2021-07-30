Украина

Новичок Руха с оптимизмом смотрит в будущее.

Таллес Бреннер де Паула считает, что он находится в отличной форме, адаптировался к условиям украинского чемпионата и уже успел стать своим в Рухе.

"Я уже две недели тренируюсь с Рухом, – цитирует бразильца официальный сайт клуба. – Я в отличной форме, мне здесь очень комфортно. Настроен на работу".

"На поле я настроен на атаку. Наиболее комфортно чувствую себя в центре полузащиты, но могу сыграть на позиции вингера или центрального нападающего".

"В Олимпике я провел четыре месяца. Адаптация в Украине была непростой из-за климата, однако теперь я уже привык к погоде и прекрасно понимаю украинский чемпионат. Уверен, что нынешний сезон будет очень хорошим и для меня и для команды".

Таллес подписал с Рухом контракт на три года.