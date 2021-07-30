Таллес Бреннер де Паула продолжит выступления в УПЛ.
Таллес, фото ФК Рух
30 июля 2021, 13:54
Рух заключил трехлетний контракт с атакующим полузащитником Таллесом Бреннером де Паулой — сообщил официальный сайт клуба.
23-летний бразилец, последним клубом которого был донецкий Олимпик, будет выступать под 30-м номером.
Таллес является воспитанником академии Интернасьонала, после чего выступал за молодежную команду Флуминенсе и малоизвестные бразильские Мирасол, Нороэсте и Вила-Нову.
В составе Олимпика Таллес провел 13 матчей в Украинской Премьер-лиге.