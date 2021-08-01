Игрок Александрии высказался о поражении от Минай в матче чемпионата Украины.
Денис Мирошниченко, Александрия
01 августа 2021, 12:31
В рамках второго тура украинской Премьер-лиги закарпатский Минай, который заменил в "элите" снявшийся с соревнования донецкий Олимпик, одержал минимальную победу над Александрией в заключительные минуты встречи.
Защитник Александрии Денис Мирошниченко поделился эмоциями от данного противостояния.
"Я думаю, что соперник плотно сел к своим воротам. Они играли в пять защитников и, если не ошибаюсь, четыре полузащитника. Такую оборону очень тяжело вскрывать.
Нужно максимально до верного играть, не терять мяч, пытаться обыгрывать один в один и создавать моменты. Вот это у нас сегодня не получилось, поэтому мы сделаем работу над ошибками и исправлять в дальнейших матчах", — подытожил Денис Мирошниченко в программе УПЛ Online.
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