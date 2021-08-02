Украина

Специалист, по всей видимости, получил предложение возглавить сборную Украины.

Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров по информации некоторых СМИ — главный фаворит на пост нового тренера сборной Украины.

По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, специалист намерен разорвать контракт с Аль-Айном и уже консультируется с юристами по данному вопросу.

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Также сообщается, что вероятность назначения Реброва на пост нового тренера сборной очень высока. Если же коуч не сможет покинуть ОАЭ, то вероятным кандидатом №1 Будет Мирон Маркевич.

Напомним, девятого августа исполком УАФ должен объявить имя нового тренера сборной Украины.

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