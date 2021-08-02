Специалист, по всей видимости, получил предложение возглавить сборную Украины.
Сергей Ребров, Getty Images
02 августа 2021, 20:50
Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров по информации некоторых СМИ — главный фаворит на пост нового тренера сборной Украины.
По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, специалист намерен разорвать контракт с Аль-Айном и уже консультируется с юристами по данному вопросу.
Кто заменит Шевченко: кандидаты на пост нового тренера сборной Украины
Также сообщается, что вероятность назначения Реброва на пост нового тренера сборной очень высока. Если же коуч не сможет покинуть ОАЭ, то вероятным кандидатом №1 Будет Мирон Маркевич.
Напомним, девятого августа исполком УАФ должен объявить имя нового тренера сборной Украины.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.