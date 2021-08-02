Украина

Украинский хавбек помог Заре разгромить Ингулец.

В поединке второго тура украинской Премьер-лиги петровский Ингулец принимал на своем поле луганскую Зарю и потерпел разгромное поражение со счетом 1:5.

Главным героем встречи стал полузащитник луганского клуба Владислав Кочергин, который оформил в ворота команды Сергея Лавриненко хет-трик.

Стоит отметить, что для 25-летнего украинца этот хет-трик стал не только первым в текущем сезоне среди всех команд чемпионата Украины, но и первым в профессиональной карьере.

Посмотреть видео голов Владислава Кочергина вы можете на видеообзоре матча Ингулец — Заря, который доступен на Football.ua.