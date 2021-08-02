Украина

Наставник Ингульца оценил игру против Зари.

Главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко прокомментировал неудачный матч против луганской Зари в рамках второго тура УПЛ (1:5).

"Календарь мы не выбирали, придется играть со всеми. Но такого календаря как у нас: Шахтер, Заря, Десна и Динамо — не пожелаешь никому. У нас новая команда и нужно время для того, чтобы все привести к общему знаменателю. Очень слабо отыграли в обороне и реализация у соперника лучше. Видно, что Заря готовится к еврокубкам.

Два неимоверных мяча от Зари на старте игры — холодный душ. После такого план на игру меняется. Нужно было адаптироваться к тем условиям, которые есть. Мы работаем каждый день и стараемся становиться лучше. Там как получится. Первые четыре тура мы играем против команд, которые готовятся к ЛЧ и ЛЕ. Это пока не уровень Ингульца. Но есть к чему стремиться.

Верил ли я, что после гола Ситало интрига возродится? Сложно отыграть два мяча против такого соперника. Мы старались усилить атаку команды. Но функциональное состояние ребят не самое лучшее", — сказал Лавриненко.

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