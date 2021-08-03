Украина

Наставник признался, что очень редко кричит на футболистов своей команды.

Хорватский наставник Днепра-1 Игор Йовичевич приоткрыл занавес тренировочного процесса днепрян, рассказав, как мотивирует футболистов на тренировках.

По словам наставника, он может кричать на футболистов за ошибки, но пытается строить разговор с футболистами на взаимопонимании.

"Хотелось бы строить авторитет на умении, тренерском таланте, решении сложных ситуаций. К примеру, нас соперник душит, что нужно сказать команде, как решить проблему в игре один в один, что делать защитникам, когда играем в меньшинстве, что делать в позиционных атаках.

Нужно именно на таком уровне с ними общаться. Чтобы они почувствовали, что могу помочь в их прогрессе. А кричать на него и строить авторитет через крик, с позиции силы показать, что я тренер... Иногда могу, но из-за недостаточно концентрации на тренировке. Когда вижу, что концентрация не та – могу крикнуть.

Но на ошибку не реагирую криком, ведь это часть футбола. Не собираюсь кричать на молодого, потому что я тренер и показываю авторитет. На меня молодого тоже не кричали самые авторитетные тренеры. Бенитес ни разу не кричал на меня за три года работы", — сказал Йовичевич в интервью FootballHub

Напомним, Днепр после двух туров нового сезона УПЛ набрал четыре очка, сыграв вничью с Ворсклой (2:2) и разгромив Черноморец (3:0).