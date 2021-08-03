Украина

Игорь Суркис рассказал, при каком условии арендованные игроки из Черноморца смогут играть против Динамо.

Киевское Динамо в летнее трансферное окно отдало целый ряд футболистов в аренду одесскому Черноморцу.

Данное "сотрудничество" киевлян и моряков сразу вызвало негодование у одесских фанатов и насмешки со сравнениями Черноморца с Мариуполем со стороны обычных болельщиков.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис объяснил причины данного сотрудничества, попросив не сравнивать Черноморец и Мариуполь, а также рассказал, будут ли играть против Динамо футболисты Черноморца, которые арендованы у "бело-синих".

"У нас нет никакого фарма. Не надо сравнивать с Мариуполем. У Черноморца есть действующий президент клуба, который десятилетиями вкладывает деньги в клуб. Он пригласил Мороза, а тот, уже как тренер, пригласил футболистов», — объяснил функционер.

Если бы мы хотели сделать фарм-клуб, то отдали туда Булецу, Русина и многих других игроков состава, чтобы они составляли конкуренцию. Просто Мороз считает, что он в долгу перед теми ребятами, которых он воспитал, и хочет вывести их на новый уровень. И я уверен, что футболисты и Черноморец будут прогрессировать. А если у президента одесского клуба Климова будет желание выкупить каких-то игроков, мы не будем возражать. Пусть выкупает на постоянной основе. Но сравнивать это с каким-то фарм-клубом просто смешно.

В первом матче играло больше динамовцев, во втором — меньше. Результат пока один и тот же. Мороз разберется, молодые будут подпускаться, а опытных игроков будет находить и приглашать. Но это вопрос к президенту Черноморца. Разрешат ли им играть против Динамо? Как я уже говорил: мы разрешим всем, если это будет зеркально с другой стороны. Со стороны нашего главного конкурента", рассказал Суркис в интервью ПроФутбол Digital.

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