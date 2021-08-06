Уругвайский защитник заинтересовал "горняков".
Максимилиано Араухо, Getty Images
06 августа 2021, 09:32
Левый защитник мексиканской Пуэблы Максимилиано Араухо в летнее трансферное окно может переехать в Европу. Об этом сообщет TMW.
По информации источника, в подписании 21-летнего уругвайца заинтересованы донецкий Шахтер, а также португальские Бенфика и Порту.
Что касается лиссабонской Бенфики, то она рассматривает Араухо в качестве потенциальной замены для Алехандро Гримальдо, которым, в свою очередь, интересуются Шахтер и Лацио.
Утверждается, что "горняки" также контактировали с Пуэблой по Максимилиано Араухо, которого, вероятно, они рассматривают в качестве альтернативного варианта.
В прошлом сезоне Макс Араухо провел 25 поединков во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.
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