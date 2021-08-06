Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют харьковский Металлист 1925 и одесский Черноморец.

Третий тур украинской Премьер-лиги начнется пятничным поединком между клубами, которые еще в прошлом футбольном году играли в рамках Первой лиги: харьковским Металлист 1925 и одесским Черноморцем.

После поражения от ковалевского Колоса (0:1), Валерий Кривенцов решил усилить правый фланг атаки Евгением Протасовым.

В свою очередь, Юрий Мороз, на фоне очередного поражения со счетом 0:3 — от Днепра-1, предоставил место в воротах Даниилу Варакуте, а также разместил на правом фланге обороне Илью Путрю. Отмечаем и появление Богдана Билошевского в опорной зоне.

Металлист 1925: Сидоренко — Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня — Голодюк, Габелок, Крыськив — Протасов, Фабиньо, Батюшин.

Запасные: Коваленко, Ермаков, Ченбай, Квакич, Ременюк, Дмитренко, Кравченко, Савин, Задерака.



Черноморец: Варакута — Путря, Михайленко, Дубко, Кузык — Билошевский, Кадири — Брагару, Бугай, Штогрин — Ванат.

Запасные: Паламарчук, Тлумак, Скорко, С. Кравченко, Сухоручко, Надольский, Исаенко, Авагимян, Мащенко.



Матч Металлист 1925 — Черноморец начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.