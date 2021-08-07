Украина

Похоже, интрига относительно следующего наставник сборной Украины на этом себя исчерпала.

После ухода Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины, данная позиция продолжает оставаться вакантной, а среди потенциальных кандидатов называются действительно интересные варианты, вроде Мирчи Луческу, который сейчас тренирует киевское Динамо.

Однако, по всей видимости, вопрос с новым наставником для "сине-желтых" уже решен, а еще один из потенциальных кандидатов на данный пост, Мирон Маркевич, дал свой комментарий относительно его якобы выдвижения на позицию главного тренера национальной команды.

"Я считаю, что верой и правдой служил украинскому футболу пять лет, занимая эту должность в УАФ.

За это время национальная сборная Украины завоевала право выступать в финальной части чемпионата Европы, где финишировала в восьмерке лучших, молодежная сборная стала чемпионом мира, успехов добивались и сборные других возрастных групп.

Также важно, что в рядах сборных прогрессировали молодые футболисты, которые сейчас на виду даже в именитых зарубежных клубах. Я благодарен всем, кто все эти годы поддерживал меня.

Однако, после окончания чемпионата Европы, меня все чаще преследовала мысль, что я еще не сказал своего последнего слова, как тренер. Поэтому и решил, что с работой функционера пора заканчивать.

Пользуясь случаем, хочу пожелать Сергею Реброву, которого 9 августа назначат новым главным тренером национальной сборной Украины, успехов. Он на мою поддержку всегда может рассчитывать", — рассказал в интервью Meta-ratings опытный украинский специалист.

Отметим, что именно на понедельник, 9 августа, и была назначена пресс-конференция, во время которой мы узнаем имя нового главного тренера сборной Украины.