Украина

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о поисках нового тренерского штаба сборной Украины.

В начале августа Андрей Шевченко шокировал фанатов, объявив о своем уходе с поста главного тренера сборной Украины.

После данного заявления УАФ начала поиски нового специалиста, который возглавит сборную Украины. Среди кандидатов активно называют имена Мирона Маркевича и Сергея Реброва.

К слову, в СМИ уже "гуляет" информация о том, что Ребров ищет варианты разорвать контракт с Аль-Айном из ОАЕ, чтобы возглавить национальную команду. Также сообщалось, что сын Мирона Маркевича — Остап заявил, что отец ведет переговоры с УАФ.

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Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, как идут дела с поисками нового наставника, приоткрыл занавес, назвав дату, когда общественность узнает имя нового тренера национальной команды.

"Давайте немного потерпим до понедельника. В понедельник состоится исполком УАФ, и на нем вы все увидите. Могу сказать, что в понедельник сборная получит новый тренерский штаб.

У нас нет финансовых вопросов и проблем ни с кем из кандидатов, равно как ни с кем и из прежнего штаба сборной. Могу заверить, что для тренерского штаба, который возглавит сборную Украины, никогда не будет вопрос финансов стоять на первом месте", — сказал Павелко в комментарии ПроФутбол Digital.

Ранее Павелко отреагировал на уход Андрея Шевченко из сборной Украины.