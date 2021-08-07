Украина

Специалист провел своей первый матч после возвращения.

Главный тренер львовского Руха Леонид Кучук прокомментировал победу над Вересом в третьем туре УПЛ (2:1).

"Хочу поблагодарить зрителей за ту поддержку, которую они нам сегодня оказали. Было слышно, что трибуны болеют. Хочу поздравить свою команду с победой. За умение, за желание играть именно в футбол. Сегодня он был достаточно серьезный, агрессивный, точный, с полнейшей самоотдачей.

Браво, команда! Будем двигаться дальше в этом направлении. Также хотим поблагодарить очень хорошую команду в лице Вереса за сопротивление. У них есть свои плюсы, футболисты в их команде подобраны очень атлетичные, умеющие хорошо играть вверху", — сказал Кучук.

Видео голов и обзор матча Рух — Верес можно смотреть на Football.ua.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.