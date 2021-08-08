Украина

Специалист остался доволен поединком.

Главный тренер СК Днепр-1 Игор Йовичевич прокомментировал победу над Мариуполем со счетом 2:1 в УПЛ.

"Тренировочный процесс на прошлой неделе дал мне понять, что сегодня мы сыграем хорошо. Еще одно доказательство того, что как тренируешься – так и играешь. Первый тайм мне понравился даже больше, чем предыдущий матч против Черноморца.

Мы противостояли опытному и неудобному сопернику, который обладает быстрыми футболистами и опасен на контратаках. Пропущенный гол должен научить нас закрывать такие игры. Если ты контролируешь происходящее на поле, то нужно делать счет 3:0, 4:0 или 5:0

Вместо этого ты получаешь пулю и все, сопернику больше нечего терять. Поэтому во время анализа этого матча сделаем акцент именно на том отрезке, когда перестали контролировать игру".

"Было заметно, что сегодня болельщиков было больше, чем на матче с Черноморцем, значит мы зовем их своей игрой. Они нам очень нужны.

Временная ситуация в таблице очень хорошая, но это просто мотивационный аспект, чтобы не расслабляться и пахать дальше", — сказал Йовичевич.

Видео голов и обзор матча Днепр-1 — Мариуполь можно посмотреть на Football.ua.