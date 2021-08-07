Украина

Смотрите обзор поединка третьего тура УПЛ на Fotball.ua.

Днепр-1 на своем поле одержал минимальную победу над Мариуполем в поединке третьего тура УПЛ.

Счет в матче был открыт на 15-й минуте, когда Довбик добил мяч в сетку ворот после его отскока от перекладины. Спустя 15 минут команда Игора Йовичевича удвоила преимущество в счете благодаря точному удару Назаренко после передачи того же Довбика. Окончательную точку в матче поставил Вьюнник, который расстрелял ворот с пределов штрафной после розыгрыша со стандарта.

Видео голов и обзор матча:

Днепр-1 — Мариуполь 2:1

Голы: Довбик, 15, Назаренко, 30 — Вьюнник, 78

Днепр-1: Паст, Сваток, Дубинчак, Адамюк, Кравченко, Ди Франко (Игнатенко, 66), Джурасек, Чуже, Пихаленок (Когут, 72), Назаренко (Русин, 72), Довбик (Ярмолюк, 90).

Мариуполь: Кудрик, Мампасси, Стасюк, Чоботенко, Петерман (Клименко, 63), Топалов (Микитишин, 67), Шостак, Горбунов (Вьюнник, 63), Плакса (Хромей, 46), Микицей (Драмбаев, 46), Кулаков.

Предупреждения: Драмбаев, Мампасси, Кравченко.

Удаление: Драмбаев.