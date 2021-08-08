Украина

Наставник жестко прошелся по игре его команды в матче на Днепр-Арене.

В рамках третьего тура украинской Премьер-лиги Мариуполь совершил визит к днепровскому Днепру-1, однако допустил грубейшие ошибки по ходу противостояния, в результате чего покинул пределы Днепр-Арены без набранных очков в активе (1:2).

Днепр-1 — Мариуполь 2:1 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, главный тренер "приазовцев" Остап Маркевич дал достаточно развернуты комментарий относительно увиденного им в исполнении команды в отчетный вечер, а также придал жесткой критике действия своих подопечных.

"Тяжело сейчас что-то комментировать… На клавиатуре есть клавиша "delete". Хотелось бы так сделать, чтобы первый тайм просто исчез. Это, конечно, невозможно.

Для того, чтобы двигаться дальше, необходимо проанализировать что произошло. Будем жестко реагировать. Мы не можем понять, в чем причина. Кто-то должен переосмыслить свое отношение. Я не люблю говорить плохо про свою команду, но сегодня, наверное, мы провели худший тайм за мою тренерскую карьеру. Будем разбираться и принимать решения.

Как это неудивительно, но надо брать пример с тех ребят, которые вышли во втором тайме. Это удивительный факт. Каждый раз футбол дарит какие-то новые эмоции. Вот сегодня мне очень понравились наши молодые ребята. Единственный, к которому у меня нет вопросов, это Денис Шостак. Сегодня он отыграл свою первую игру в жизни на профессиональном уровне!

Мы с оптимизмом смотрим в будущее, потому что есть с кем работать… Будем работать с теми футболистами, которые хотят играть в футбол. С теми, у кого есть сознание бойца, сознание футболиста, профессионала. С этими ребятами мы будем работать.

У нас выпала вся середина — три футболиста основного состава (Дмитрий Мишнев, Олег Очеретько и Максим Чех). Это очень существенные потери. Эти ребята фактически являются нашим хребтом. Они знают, как играть в высоком прессинге, кого и как накрывать, когда мы опускаемся немного ниже.

Эти элементы мы не могли за пару дней объяснить Плаксе или Шостаку. Это невозможно. Поэтому Днепр-1 через пас очень легко выходил из-под нашего высокого прессинга или прессинга во второй зоне. Отсутствие этих футболистов повлияло на нашу игру. Если бы они были на поле, то такого провала в первом тайме не было бы. Но я не хочу искать оправданий.

Удаление Драмбаева (81-я минута — ред.) — это молодость. Он хотел себя проявить, сыграть как лучше. И я где-то на эмоциях отреагировал, так как не мог понять, как так можно поступать. Будем разговаривать. Для Саши это будет урок. Я помню, как Тайсон приехал в Металлист и в первой же игре заработал удаление. Вильягра, Кристальдо в первых своих играх получили красные карточки. Это все эмоции. Нужно учиться их контролировать", — с сожалением подытожил украинский специалист.

В следующем туре украинской Премьер-лиги Мариуполь сыграет домашний поединок против одесского Черноморца.