Украина

Полузащитник команды Юрия Гуры прокомментировал неожиданный успех в игре против именитого соперника.

Александрия в субботней части программы третьего тура Украинской Премьер-лиги стала главным генератором сенсации, сумев на поле НСК Олимпийский обыграть донецкий Шахтер (2:1).

Шахтер — Александрия 1:2 Видео голов и обзор матча.

Одним из авторов забитых мячей стал полузащитник "полиграфов" Максим Третьяков, которому удалось вывести свою команду вперед уже на старте поединка. После финального свистка, футболист прокомментировал успех своего коллектива.

"Мы настраиваемся на такие матчи всегда, и с ребятами разговаривали, что это шанс для нас показать, что мы не просто какие-то игроки, а хороший коллектив. Только так себя настраиваем на подобные матчи.

За время межсезонья в команду пришло одиннадцать человек, а ушло девять. У нас все только начинается. Мы, можно сказать, еще не сыграны, но с каждой игрой радует, что у нас есть целостность в тактике.

После неудачного матча в Ужгороде, нам удалось показать, что мы – хороший коллектив. Конечно, еще есть множество моментов, которые хочется улучшить. Будем над этим работать.

А так, очень довольны нанести первое поражение Шахтеру в новом сезоне", – подытожил футболист.

В следующем туре подопечные Гуры сыграют в гостях у ПФК Львов.