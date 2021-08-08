Украина

Полузащитник Руха поделился впечатлениями о матче третьего тура УПЛ.

Ярослав Мартынюк признал, что победа над Вересом далась Руху нелегко, и считает, что команда должна сделать определенные выводы из поединка третьего тура УПЛ.

"Мы не должны были останавливаться после забитых мячей, надо было стараться забить еще, – цитирует капитана официальный сайт Руха. – А мы остановились и отдали инициативу Вересу".

"Тренер нам четко расписал игру Вереса, и, выполнив установку, мы добыли победу. Однако если бы мы добились большего преимущества в счете, то не было бы так сложно, когда соперник просто выбивал мяч вперед и старался выиграть подбор".

После двух игровых дней третьего тура УПЛ Рух занимает 11-е место, набрав 3 очка.

В следующем туре Рух сыграет на выезде против Колоса 15 августа.